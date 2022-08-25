2個房屋小組將提交報告　議員促設KPI及明確目標

本屆政府上任初成立「土地房屋供應統籌組」及「公營房屋項目行動工作組」，指百日後會提交報告，但至今未有實際進度。多名議員今日(25日)會晤政府並提出意見，要求交代每年目標落成單位數量，為小組設立問責機制、關鍵職效指標KPI及服務承諾。議員亦促政府研究將大型發展計劃的「後期」計劃推前或合併期數發展、將合適的工務工程交由私人發展商設計及籌建，以加快公私營房屋項目的發展。

對於「土地房屋供應統籌組」的期望，議員劉國勳指需要明確目標，交代每年目標落成單位數量，檢視及提升人均居住面積，又促更新《長遠房屋策略》建屋目標，將公營房屋年均總供應提高至4.5萬，當中包括3萬個公屋單位及1.5萬個資助出售房屋單位，更推算短期年均私人住宅的建屋量應為1.7萬個單位。他又建議政府為土地及房屋供應建立清晰的問責機制，監督「公營房屋項目行動工作組」的工作；設立難題處理機制，以便從中央及地區層面解決影響土地發展及建屋計劃的問題。

劉又稱政府應研究將大型發展計劃的「後期」計劃推前或合併期數發展，例如將接駁主幹道的道路、發展區內的基建設施，甚至是填海工程交由私人發展商設計及籌建。另外，他指應審視綠化地帶建屋可行性、重啟郊野公園邊陲地帶研究、交代釋放祖堂地發展進程、進一步縮短土地發展的程序、公布未來5年的私人住宅賣地計劃等。議員陳恒鑌則指，政府仍要制訂「基建先行」和「創造容量」的計劃清單，以便「統籌組」監督進行中的鐵路或者主幹道工程，同時研究理順基建與房屋發展計劃之間的銜接安排，從而縮短房屋供應時間。

至於對「公營房屋項目行動工作組」的期望，議員陳學鋒指要監察及督導的範圍應包括過渡性房屋項目，並指出公營房屋的建屋期一般以37個月為目標，但不少公營房屋的建築期已延長至4至5年，故期望能探討各項加快建造及入伙的措施，以約3年完成地基及上蓋建屋工程為目標。

另一位議員梁熙指，過渡性房屋未必切合基層的實際需要，亦出現有單位空置、有需要家庭未能入住等問題，批政府資源錯配。他認為政府亦應要求申請人按實際需求設計不同類型的單位，而非只為「跑數」增加單位數目，而側重1至2人單位，故他建議政府應更改現有對過渡性房屋的資助模式，從劃一資助改為以單位面積大小作計算標準，越大的單位可獲更多資助，以增加申請人興建大單位的誘因。