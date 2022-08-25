網媒男記者涉阻礙警員執勤　開審前認罪准保釋至9.22判刑

去年8月31日港鐵太子站外，一名網媒男記者被指阻礙警員執勤，以及用相機腳架阻街，因而被控阻差辦公及在公眾地方犯的妨擾共2罪。案件原定今日（25日）於西九龍法院開審，被告突表示認罪。裁判官李志豪將案件押後至9月22日判刑，期間為被告索取感化、社會服務令及醫療報告，並准他以原有條件繼續保釋。

34歲被告梁志恒、報稱網媒「蛋蛋俱樂部」記者，他被控於2021年8月31日，在旺角彌敦道與太子道西交界港鐵太子站B1出口外阻礙獲合法授權執行公務的公職人員，即警長22991執行公務；以及在同日同地，即在行人路中心放置腳架拍攝，因而可直接造成或可導致上述公眾地方遭受阻礙。案情指，被告當晚在太子站外設腳架及相機拍攝，在警方勸喻下拒絕返回採訪區，令部分行人須繞路而行。其後被告向警方叫罵「X你個街啦，等燈呀！X你老母！」及「拉我啦！」。

沒有律師代表的被告自行求情指，他自去年開始患甲狀腺亢進、大頸泡及淋巴問題，消瘦至少50磅，以現時病況不會再從事以前的工作。被告稱自己行為鹵莽，明白做錯事要承擔，希望向當日執勤的6名警員道歉，冀法庭可判非監禁式刑罰。

案件編號：WKCC 414/2022