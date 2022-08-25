支聯會拒交資料案 　控方指可披露調查報告部分內容

已解散的支聯會前副主席鄒幸彤及4名前常委，被指拒絕向國安處提供組織活動的相關資料，被控沒有遵從通知規定提供資料罪。5人當中的鄒幸彤、鄧岳君及徐漢光不認罪，案件須進行審訊。控方於前日（23日）於西九龍法院始傳召首名證人作供，但控方基於公眾利益豁免權（PII），沒有在庭上讀出有關支聯會的調查報告內容便向該證人發問，遭辯方投訴會影響盤問及審訊公平性，控方其後表示可讀出部分報告內容。國安法指定法官、主任裁判官羅德泉今(25日)今開庭處理相關事宜。

控方指可向辯方披露報告中不多於20個項目，羅官最終下令控方於明天(26日)向辯方提交該些獲准披露的內容。案件押後至下周一(29日)續審。

受審的3名被告包括支聯會前副主席鄒幸彤（37歲，大律師）、前常委鄧岳君（53歲、無業）和徐漢光（72歲、退休人士），他們被控沒有遵從通知規定提供資料罪，指他們在2021年9月8日，作為支聯會在香港的幹事或在香港管理或協助管理該組織的人士，並已獲根據《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法第四十三條實施細則》送達通知，而沒有遵從根據該通知的規定。

案件編號：WKCC 3633/2021