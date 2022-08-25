陳南昌學校校董會回應校政風波　聘任署理校長僅屬臨時安排

香港青少年培育會陳南昌紀念學校校政風波持續，法團校董會昨日(24日)為一連串事件作出回應。對於聘任黃錫培作為署任校長，校董會指他持本港大學教育榮譽學位資格，已經由法團校董會通過任命，聘任他僅屬行政方面的臨時安排，學校已刊登招聘廣告，開展校長的公開招聘及遴選工作，聘任合適人士作新任校長，帶領學校發展。

至於解僱前校長黃麗婷一事，校董會表示，她處理學校行政事宜上並不理想和令人失望，包括未有適時及恰當回應教育局質詢及安排同事預備新學年，校董會累次跟進均未獲回應及改善；她又漠視法團校董會指示，導致校董會與學校教師團隊之間的關係嚴重撕裂，令學校運作停滯不前，開學前的籌備工作受到嚴重阻礙，故法團校董會不得不深入了解、調查和採取果斷措施。此外，警方接獲報案有關學校職員疑未經許可下涉及懷疑取走校內重要文件，校方已協助警方提供所需資料，法團校董會認為校方有充分理由報案，但對此深表遺憾。

香港教育工作者工會於上周四(18日)開記者會，該校老師指控法團校董會的獨立校董與辦學團體校董為姊妹，涉嫌違反《教育條例》，並指控辦學團體呈交的2020/21年度「最高三層職員薪酬檢討報告」中，有關學生宿舍職員的內容有多處錯誤、混亂及含糊不清，涉嫌不當使用公帑。事後，校長黃麗婷收到書面警告及即時解僱通知。