車Cam直擊：吐露港公路狂飆騷絕技　私家車暴風急雨中飄移

「頭搖又尾擺，飄移境界」，公路馳騁，一騎絕塵，頭盔一脫，仿似伊健，是不少車迷的夢想，惟公路上仍需注意安全，尤其強烈熱帶風暴「馬鞍」襲港前後，路面隨時危機四伏！今日(25日)網傳一段長約10秒的車Cam影片，顯示早上約11時許，大埔吐露港公路的某段行車徑竟有「飄移車手」現身，不僅越線劃過拍片車主座駕，更當面施展驚人的飄移絕技，涉水狂飆，期間場面驚險，令事主不禁直呼「個心都離一離」。

從上載片段可見，今早近11時許，8號風球除下不久，狂風餘勢尚在，路邊翠植亦不時搖晃，更遑論綿雨續下，路面漸見積水，附近車輛劃過時更掀起一道道的水花，足見車徑跣滑，彼時連同事主在內的不少車輛盡皆慢駛前行，「舉輪維艱」。惟此時，車Cam事主的車側突現出現一架黑色私家車涉水狂飆，更於鄰線搶前橫過事主車頭，再於臨壆之際，甩尾擺正車身，徑自揚長而去。雖涉事司機車技嫻熟，飄移身影行雲流水，驅使不少網民拜服，惟畫面仍險象環生，更遂發於風雨交加的大道路面，故惹眾人熱議。

不少網民觀後同覺驚險萬分，紛紛狠批該名「飄移車手」，指「都爭啲炒粉(撞車)仲揸咁快」、「舉報佢危險駕駛啦」。亦有網民戲稱指，「大埔拓海(指涉事車手)」、「灣岸(賽車遊戲)咁款」。更有不少人欣賞其車技，稱「但係佢又真係好型喎，又救得番喎」、「佢救到，仲要好似有加速，唔簡單」、「型喎」。