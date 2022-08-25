8號波懸掛逾12小時　竹灣海浪襲建築險象橫生

熱帶氣旋「馬鞍」來得快、走得快，澳門氣象局昨晚(24日)10時半起發出8號風球，懸掛逾12小時至今早(25日)11時落波。網民指市面風平浪靜，風暴潮期間水浸亦不如預期般嚴重，質疑氣象局過度緊張。不過，有市民反映部分地區路況惡劣，且有海水湧入，甚至出現大浪襲擊房屋的險象。

氣象局昨晚9時起已將「馬鞍」定位為「颱風」級別，直至今午1時才降級為「強烈熱帶風暴」，坊間均關注沿岸及市面水浸的情況。雖然澳門未傳有市民因打風而受傷，但就有網民於早上7時許發文，反映路環竹灣路況惡劣。從影片可見，路環海邊受風力影響，海水自岸邊湧上及逼近路面，更有數個大浪先後拍擊岸邊的建築，險況頻現。

不過，其他網民留言認為樓主大驚小怪，認為今次「馬鞍」影響力甚少，「普通料來咋喎」、「平時漲潮都接近呢個高度啦」、「個風邊有料到呀，有小小風和小小雨就話8號」。不過亦有人不贊同以上留言，反斥大家警覺性太低，「之前出咗事就鬧政府唔提早預報，現在無事無人命傷亡又怪責政府亂掛風球。你哋班人真係難服侍。」