再多43廈納強檢　紅磡維港星岸及北角栢景臺上榜

再增43個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案、污水樣本驗出新冠病毒而被納入強檢名單，政府今日(25日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該43個地方的人士，須於明日至後日(26日至27日)期間進行病毒檢測。

截至今日傍晚6時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約93%預約名額。另因應部分流動採樣站於今日3號熱帶氣旋警告信號生效期間下關閉，位於赤柱馬坑邨、深井海韻花園及浪翠園的流動採樣站明日會恢復運作，位於葵涌安蔭邨的流動採樣站則會延長服務日期至後日。

污水驗出新冠病毒的地點如下：

1.柴灣茵翠苑茵榮閣

2.柴灣樂軒臺2座

3.筲箕灣耀東邨耀富樓

4.黃大仙翠竹花園3座

5.黃大仙翠竹花園2座

6.柴灣宏德居德禧樓

7.天水圍天恩邨恩穗樓

8.天水圍俊宏軒8座

涉及多宗病例的地點如下：

1.慈雲山慈樂邨樂信樓

2.觀塘安泰邨盛泰樓

3.上水清河邨清譽樓及清譽樓附翼

4.鑽石山悅庭軒2座

5.將軍澳清水灣半島5座

6.沙田愉翠苑愉居閣

7.天水圍嘉湖山莊樂湖居12座

8.筲箕灣愛東邨愛澤樓

9.北角富澤花園富嘉閣

10.青衣長安邨安海樓

11.東涌映灣園賞濤軒3座

12.葵涌大窩口邨富平樓

13.屯門山景邨景麗樓

14.大埔富善邨善群樓

15.深水埗富昌邨富旺樓

16.屯門建生邨裕生樓

17.紅磡維港．星岸5座

18.藍田平田邨平真樓

19.柴灣小西灣邨瑞泰樓

20.牛池灣威豪花園2座

21.油塘高俊苑俊溢閣

22.九龍城啟朗苑啟逸閣

23.葵涌石籬二邨石偉樓

24.香港仔景惠花園2座

25.葵涌芊紅居2座

26.葵涌葵興邨興逸樓

27.馬鞍山錦英苑錦強閣

28.將軍澳新寶城3座

29.屯門翠寧花園2座

30.粉嶺榮輝中心4座

31.大圍美田邨美樂樓

32.北角栢景臺1座

33.九龍灣德福花園T2座

34.牛池灣彩雲一邨景新樓

35.將軍澳尚德邨尚信樓