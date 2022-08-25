村屋現巨型蚯蚓　屋主急發文求助　網民揭屬鉤盲蛇

本港近日天氣潮濕，加上雨天頻仍，難免有蛇蟲鼠蟻出現，情況在村屋更是嚴重。有在村屋居住的港男昨日(24日)在社交平台發文求助，指家中地下突然出現一條罕見的昆蟲，亦發布影片向網民請教其真實身份。眼看該條猶如「蚯蚓」的大型昆蟲，網民均陸續留言，原來昆蟲真身是一條「鉤盲蛇」。

涉事屋主凌晨時分於Facebook群組「香港滅蟲關注組」發文，指「喺屋企間房地下無啦啦出現一條咁嘅蟲，有冇師兄知道係咩？」據其發布的影片可見，片中生物如一條大型的蚯蚓相似，屋主用紙輕輕碰一下，牠便會猛烈擺動打算逃跑。惟有網民立即認出該生物其實是就「盲蛇」，更有人留言指「好似話會帶來好運」、「外星生物」、「嘩！！正吖！！！盲蛇！！想要！！」

根據團體「綠色力量」資料，盲蛇真名為「鉤盲蛇」，是香港體形最小的蛇之一。其身體不如其他蚯蚓般由無數環節組成，而是鋪滿細小鱗片，更會不斷吐舌頭。鉤盲蛇身長最多僅17厘米，因為喜愛穴居，長期棲身地下，尾部仍長有「角質刺」，遇襲時可以此戳對方，保護自己。而據事主最新回應顯示，其家中的鉤盲蛇目前「捉咗已放生」。