東方日報A1：水鄉邋遢　大澳最新風景是垃圾

政府高調打擊全港衞生黑點，惟位於大嶼山西部、風光如畫的水鄉大澳卻淪為垃圾重災區。本報記者早前到大澳直擊，發覺海量建築廢料在該處堆出半個籃球場大的廢料山，油桶瓦礫散落草地，有黃牛在廢料堆中覓食；有人將大批廢棄的電動三輪車及雜物置放公共通道，無視政府告示長期佔用；海面及碼頭充斥垃圾，有市民慨嘆連串行為破壞海天一色的大澳美景。立法會議員斥政府顧此失彼，郊外及景區的環境衞生同樣值得重視，要求加強執法及改善。

周末的大澳遊人如鯽，然而本報記者在踏進大澳的一刻，就發覺以美景馳名的水鄉，各種環境衞生問題不斷湧現。在碼頭有一堆用綠色帆布蓋着的竹枝，長期佔用行人路，據知已擺放至少4個月，亦有部分建築廢料跌入附近海面及紅樹林，破壞自然生態。走到龍盛街與太平街之間的小巷，超過10輛車身印着簡體字的電動三輪車，被人長期棄置路上，不少已破爛不堪，部分更仍插着車匙。

原來這些「棄車」都貼有地政總署發出告示，要求擁有人在今年6月2日或以前清走車輛。惟至今已超過限期快近3個月，不但物主不為所動，執法部門亦無再跟進；盛載着告示的透明膠袋，因飽歷風雨而裝滿水，內裏的告示已被浸泡得霉爛。手持相機經過該處的遊人廖小姐，目睹相關情景亦不禁搖頭，慨嘆「呢度係景區，環境畀人咁樣破壞係好可惜！」

太平街的大樹有被廢棄的手推車、單車車輪及多部銹迹斑斑的引擎壓着，周遭亦堆滿竹枝及廢棄鐵門等雜物。而永安街多個花槽上亦被人放置木板及鐵梯等雜物，亦有人將大量卡板堆積路邊，涉嫌將公家土地當作私家園林。

不但棄置車輛無王管，在不遠處的龍盛街，記者更發現大批建築廢料被人堆積路邊及草地，最大一批面積達到半個籃球場，遠看如一座垃圾山。這些建築廢料包括大量碎石、磚頭、竹枝、木板以至空油桶等，部分延伸至一片大草地內。恰巧有一群黃牛覓食，記者直擊有黃牛在廢料旁吃草，恐會影響牛隻健康。

政府早前高調公布打擊全港衞生黑點計劃，羅列全港超過600個黑點作重點打擊。位屬離島區的大澳亦有3個地點榜上有名，包括大澳海濱長廊、梁屋遊樂場沿路兩旁及棚屋底 （如新基棚、半路棚） ，不包括本報發現有垃圾的上述街道；而政府亦指該3個地點只有蚊患問題，不涉及環境衞生事宜。

立法會環境事務委員會主席葛珮帆指，政府不能顧此失彼，只關注市區環境衞生事宜，郊區亂棄垃圾及建築廢料情況嚴重，而大澳作為一個中外遊客熟悉的景區，直接代表香港形象，政府亦正為通關作準備，不希望遊客重臨時，目睹垃圾圍城的差劣印象。香港不能變成臭港，故此政府必須正視問題加強執法，徹底改善郊野，特別是景區的環境衞生問題。

就建築廢料及垃圾事宜，環保署發言人指，過去一年共收到9宗涉及在大澳有人棄置建築廢物的投訴，先後共15次派員到場巡查，但並未發現涉及傾倒建築廢物人士。食環署發言人指，過去一年共接獲28宗有關大澳一帶街道垃圾堆積的投訴，同期在大澳一帶的非刊憲泳灘及沿岸，共清理約24公噸海岸垃圾。

至於海上垃圾方面，海事處發言人回覆本報指，去年8月至今年7月，共接獲7宗有關大澳附近水域海面漂浮垃圾的報告，並隨即安排承辦商進行清理工作。處方同期向在香港水域內觸犯海上棄置垃圾罪行的人士，共發出14張定額罰款通知書作出檢控，呼籲市民保持海上清潔，切勿棄置垃圾到海上，違者可遭檢控。

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