廢棄車輛規管不足　長置戶外釋有毒物

鄉郊道路多彎狹窄，一般車輛難以駛進，不少郊村居民會使用體積細小的電動三輪車作載貨之用。這些電動三輪車一般由內地引進，駕駛相關車輛需要持有效許可證，車主處置或棄置、銷毀有關車輛，須在7天內通知運輸署，違例可處罰款1,000元。

運輸署早前建議修例，針對長期未有領牌車輛的規管，若車主兩年無續牌、取消登記或未有取得當局豁免，便屬違法，或會考慮提出阻嚇性罰款包括監禁，此例針對在市區被人棄置的電單車等廢車。而該署指，鄉村車輛需持有效鄉村車輛許可證，截至今年7月31日，持有有效鄉村車輛許可證的鄉村車輛數目為1,334輛，當中約1,000輛為高爾夫球車，其餘則為司機操作或徒步控制的鄉村車輛。

立法會環境事務委員會委員朱國強指，電動三輪車並非一般垃圾，清潔工難以清理，車內含有金屬及電池等化學物質，長期放置於戶外，經日曬雨淋後會損壞並釋出毒素，對環境或附近居民的健康都有莫大影響，問題不容忽視。多年來車輛棄置問題經常出現，最重要是如何辨識這些小型電動三輪車的物主，否則即使立法訂明隨處棄置三輪車屬違法行為，亦徒勞無功。現時已註冊的電單車已出現難找回車主的問題，對於規管小型電動三輪車或更棘手，促政府制訂一套完善簡易的登記和註冊制度。

地政總署發言人指，離島地政處過去一年，共收到6宗有關大澳政府土地上有棄置雜物的投訴，就龍盛街棄置電動三輪車非法佔用政府土地，佔用人未有於限期前糾正違規情況，處方合約承辦商正移走有關電動三輪車，會繼續跟進，若有足夠證據會檢控涉案人士。