浸大頒授榮譽大學院士　表揚3人社會不同領域貢獻

香港浸會大學將頒授榮譽大學院士予3位傑出人士，表揚他們在不同領域及社會所作出的重大貢獻。獲嘉許的3人包括香港藝術節行政總監何嘉坤、悟宿基金會有限公司主席兼董事呂寧義、小提琴家姚珏。

何嘉坤曾出任國際表演藝術協會董事局主席，是首位香港藝術行政人員擔任此職位，並曾任香港國際文學節協會董事局及香港藝術行政人員協會成員。她現為南韓統營音樂廳國際顧問委員會主席、亞太區交響樂團聯盟成員，以及在意大利米蘭的斯卡拉歌劇院學院國際學院任教。去年她當選中國文藝評論家協會會員，並獲港府頒授榮譽勳章，表揚她推廣藝術的成就。

呂寧義是傑出的慈善家和企業家，1990年接手管理父親創立的悟宿基金會，並與兄妹分工，致力在教育、醫療、智障人士服務、領袖培訓和災難救援5個範疇實踐基金會的目標。基金會自90年代初起，在內地農村建校，至今建造了183所農村學校；並以助學金和獎學金形式，捐贈予本港多所大學和職業訓練學校。姚珏則在2013年創立香港弦樂團，自2015年起帶領「賽馬會音樂能量計劃」，拉近普羅大眾與古典音樂的距離，讓基層兒童在音樂世界發光發亮，用音樂點亮他們的人生。