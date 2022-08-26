科大夥國際大學組織合辦電競會議　討論學生發展前路

香港科技大學、香港數碼港及環太平洋大學聯盟(APRU)，將於明日(27日)合作舉辦第三屆APRU MetaGame電競會議，學者及行業領袖將研究國際電競先驅如何在大學中擴闊影響力、塑造數碼技能發展和學生職業道路，期間會議將設現場直播，議題涉及電競的完整生態，包括高層政策討論、專家見解、下一代學習、學生比賽以及遊戲。

科大副校長(大學拓展)兼APRU國際事務主管汪揚，將進行關於寓教於樂和虛擬世界的主題演講，並由學者們就寓教於樂、大學電競和社會福祉的遊戲化進行3場小組討論，涉及挑戰、機遇和未來政策。會議還會展示富洞見的研究發現，隨後將有學生展示由專注於區塊鏈技術應用規模化的初創公司Moon Lab支持的數字藝術和原創遊戲概念。此外，來自亞太地區的頂級電競隊伍將在由電競平台PLANET9協辦的《特戰英豪》賽事中對決。

APRU秘書長Christopher Tremewan表示，致力把電競發展成為一個可持續的行業，令它擁有更好的職業軌道並跨越國界連接學生、研究人員和管理人員；希望這項創新技術及其社會影響力，將使研究人員和學生能夠從人類共同利益出發，共同解決全球挑戰。