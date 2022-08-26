40人周日獲頒好市民獎　主婦救欲跳橋女生獲表揚

「好市民獎2021」第二期頒獎典禮將於下周日(28日)首次在灣仔香港會議展覽中心舉行，主題為保護兒童，屆時會直播，並嘉許40名好市民，表揚他們積極協助防止或偵查罪案。其中14宗涉及盜竊案(佔35%)，9宗涉及拯救生命(佔22.5%)，其餘案件包括影裙底等侮辱公德案、虐待動物案等，最年長得獎者為68歲姓袁退休男子，他在尖沙咀跳海救人。警方公共關係部訓練及支援組警司余兆泉指出，好市民獎於2020年大革新，進一步推廣守法助人訊息，引入「好機構獎」及公司提名制度，已選出12間機構，表揚他們在防騙及保護兒童方面貢獻。警方又加入「好市民聯盟」概念，以4個不同顏色的超人為藍本，展示機警、積極、智慧及冷靜等好市民特質，並首次推出「好市民」漫畫書《有名英雄》，加強宣傳。

獲獎的家庭主婦余詩敏，拯救欲輕生的16歲女學生性命。她憶述去年8月途經青衣長康邨行人天橋時，發現女生神色黯然，身旁有血漬及椅子，她心感不妙，遂上前搭話：「你落嚟先啦，妳同我傾偈吖，妳有唔開心，我都有，我哋一齊分擔吖!」惟女生未有回應。余見狀一邊拉着女生，一邊低聲向女途人求助，期間女生情緒激動，一隻腳邁出半空，余立即攬緊其腰並把她拉回安全地方。事發天橋約6層樓高，余坦言有「少少怯」，但「見到佢身邊有血，有少少心噏」，當時只希望不讓她受傷害，很開心最終把對方救回。

另一名獲獎的李郡英為退休人士，於2021年3月乘港鐵從北角站上車，在列車上目睹色狼摸年約20歲女子臀部，惟女子正專注低頭用手機，絲毫不察覺。李當時挺身而出，高聲喝止，當列車抵達油塘站時，更與其他乘客合力把色狼拉出車廂，報警處理。她形容當時「片都無拍，要爭取時間，唔好畀個男人上下其手，益多佢兩秒!」其實今次不是李第一次出手助人，她曾在佐敦街頭阻止一對母子爭執，免釀慘案，她指現場有很多人圍觀，但大家抱着「食花生」心態未有施援。她呼籲大眾不要只做「花生友」，應向身邊有需要人士伸援手。