當局指轉介病床用量低因私院考慮時間長　遭反駁有公院臨時取消

本港每日新冠肺炎新增個案居高不下，醫院管理局公布，截至昨日(25日)凌晨，共有2,234名確診病人留醫治療。為紓緩公營醫療系統在疫情下的壓力，於7月下旬有13間私家醫院於首階段騰出364張病床，以接收部分病情穩定的公立醫院病人，惟病床使用量未如預期。醫管局行政總裁高拔陞今日(26日)在電台節目表示，有部分私院考慮接收的時間長，以致只有小量病人獲成功轉介。私家醫院聯會主席何兆煒則反指，有公院臨時取消轉介安排，亦有公院轉介前沒有與病人溝通。

高指出，公院每日轉介超過100個病人到私院，但只有約兩成病人獲成功轉介，病人及家屬不配合個案只佔轉介失敗個案的一至兩成。他認為，有部分私院擔心部分病人年紀大，有較多慢性病需要照顧。高又表示，截至昨日黃昏，香港港安醫院及明德國際醫院用作接收醫管局病人的病床，使用率仍然是0。另外，醫管局已經啟動第三階段病床調動計劃，減少其他非緊急服務，包括取消預約及門診服務，有部分聯網醫院可能要減少4成手術，希望能在下星期提供3,000張病床接收新冠病人。

對於成功轉介私院的個案低於預期，何回應指，有近6成病人轉介不成功，當中私院評估不適合接收佔1成，包括病人失智或私院未能提供職業治療服務等；醫管局主動取消轉介個案佔近4成半，原因包括病人在轉介前已經出院或病情轉差等；亦有公院在轉介前無了解病人意願，導致病人及家屬不配合。何續稱，有公院曾要求病人轉介後再到公院做檢查，造成不便。