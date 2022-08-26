以虛假文件匯款760萬元予客人　找換店前店長判囚4個月

廉政公署早前落案起訴一名找換店前店長，控告他涉嫌以多份載有虛假資料的匯款申請書欺騙該店，訛稱一名顧客在匯款前已結清匯款金額，涉760萬港元，最終該公司損失約230萬港元。被告本月中承認9項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪，今天（26日）在西九龍法院被判即時入獄4個月。裁判官表明，因受害公司確有損失，須判處監禁。

28歲被告歐陽獻，為許氏兄弟外幣找換有限公司(許氏兄弟)前店長，他原被控共10項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪，他承認其中9項，餘下1項控罪獲控方不提證供起訴。案情指，被告於2020年11月23日至2021年1月4日期間，先後9次意圖欺騙許氏兄弟而使用16份匯款申請書，要求為一名陳姓男顧客匯款共760萬港元，而每份申請書均載有虛假陳述，訛稱顧客已以現金結清匯款額，但實情是該顧客是在許氏匯款後才繳交部分款項。

辯方求情指，被告守法意識薄弱，犯案只為不想得失熟客，並非為了個人利益，而他現時已被解僱，重犯機會低，加上有家人支持，冀法庭判非即時監禁。暫委裁判官曾慶東指，本案嚴重之處在於受害公司有230萬港元未起回，被告雖曾提出分期還款，但最終該公司決定以破產形式處理，若判非即時監禁是不切實際。本案之中，被告雖然沒有主要的個人得益，但不排除他有花紅得益，而他主動向公司匯報揭發本案，也是因為紙包不住火。裁判官決定以6個月監禁為量刑起點，考慮被告認罪及量刑整體性，總刑期為監禁4個月。

案件編號：WKCC 2027/2022