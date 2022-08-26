港怡醫院與醫管局合作　明起為確診長者提供遙距會診及藥物送遞

新冠肺炎持續，為減低公立醫院的壓力，港怡醫院今日(26日)宣布，將由明日(27日)開始，為經醫院管理局轉介的60歲或以上新冠確診長者，提供遙距會診服務，並向有需要的患者提供藥物送遞及藥物諮詢服務，病人毋須付款，安坐家中便能獲得適切治療。

作為本港首間與醫管局合作的私家醫院，港怡醫院的醫護人員會由明日起，按醫管局每天提供的確診長者名單，主動致電聯絡病人，了解其身體狀況及鼓勵病人接受遙距會診，患者毋須致電預約。如病人同意，醫護人員會在當天安排醫生為病人作遙距診症。

院方會根據主診醫生的診斷，為有需要的病人提供處方藥物(包括抗病毒藥物)及送遞服務；有關藥物會直接送往患者住處，讓病人安坐家中獲得適切治療，院方亦會提供藥物諮詢服務，有關費用由醫管局支付，病人毋須付任何費用。港怡醫院執行總裁曾慶亷表示，院方會因應服務需求安排現有人手，並會對外招聘醫護人員，以支援相關服務，希望有助減輕公立醫院急症室的壓力。