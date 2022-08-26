調查指銀行食肆稱支持環保卻濫發雨傘膠袋　環團促立法規管

踏入雨季，大型銀行及連鎖食肆「派膠」情況嚴重，引起環團批評。環團錄領行動今日(26日)公布最新有關雨傘膠袋使用情況的調查結果，實地抽查183間各銀行分行及連鎖食肆分店，當中112間銀行和食肆均有提供雨傘膠袋，只有35間有提供雨傘架或雨傘桶，以及5間有提供雨傘除水器等替代措施。齊齊「派膠」的連鎖食肆和銀行企業均具支持環保營運、環境、社會和ESG管治策略等，惟其特許經營店舖仍派發雨傘膠袋，令人詫異。環團建議，政府應於2025年底前盡快實施雨傘膠袋的相關立法管制工作。

據調查顯示，香港中國銀行為「派膠」之冠，佔90.91%。中銀九龍廣場分行，4個地面出入口，每個出入口只有數步之遙，卻已各自有一部雨傘膠袋機，惟每個出入口已設嵌入式或鋪設式地氈，可吸走部分水分，地面材質亦不易令訪客滑倒，質疑設大量雨傘膠袋機是多此一舉。食肆方面，61.5%譚仔(包括譚仔三哥及譚仔雲南米線)、60%麥當勞及54.6%大家樂為三大「派膠食肆」，大部分均採用防滑物料鋪設地面和鋪設地氈，小量設有吹風機，可見根本沒有必要「派膠」。

綠領行動高級公共事務主任蕭穎妍表示，如中銀聲稱「致力減少業務營運對環境的影響，採取具能源效益及低碳高效營運的措施，積極落實綠色銀行理念」，卻漠視銀行分行的「派膠」行為。她亦表示，康文署已帶頭禁止派發雨傘膠袋，值得政府各部門及公營機構學習，另促請政府應於2025年底前盡快實施相關立法管制工作，以改善塑膠浪費的問題。