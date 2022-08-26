福利工作員承認轉載貼文煽惑投白票　判囚2個月獲准緩刑

廉政公署上月落案起訴五旬福利工作員，指他涉嫌在2021年立法會換屆選舉期間，在其個人社交媒體專頁轉載一段煽惑他人在該選舉中投白票的貼文。被告今天（26日）在西九龍法院承認一項「在選舉期間作出藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票的非法行為」罪。裁判官李志豪判處被告監禁2個月，但緩刑18個月。林官直指被告的行為影響香港選舉制度，若單以罰款處理是不足夠，故以緩刑處理。

被告陳星（58歲）任職福利工作員，工作負責照顧殘疾及智障人士。控罪指他於2021年10月30日至11月2日期間，在2021年立法會選舉中藉公開活動作出非法行為，即在「Douglas Chan」的Facebook專頁上轉載「許智峯 Ted Hui Chi Fung」在同年10月29日發表的貼文，該貼文煽惑另一人以任何方式處置其選票，致使該選票在立法會選舉中被視為無效。案情指，許智峯在貼文提出一個「如水計劃」，煽惑讀者在該選舉投白票，以表示對政府的不滿。廉政公署在翌日發新聞稿提醒市民，若公開煽惑他人投白票或不投票即屬違法，又呼籲市民不要轉載任何非法內容。惟被告在同日晚上轉載許的貼文，並設定為可供公眾瀏覽。

辯方求情指，被告犯案只因一時愚蠢，他現時已知錯、有悔意，加上被告在警誡會面時已一早招認，態度合作，他承諾不會再犯同類事件。辯方續指，本控罪是新近控罪，只有3宗同類案件可參考，該3案均以緩刑處理，冀法庭考慮以同樣方式處理。裁判官同意被告與廉署表現合作，辯方呈上的3宗案例雖無約束力，但有相當參考性，判處緩刑可加強對公眾的阻嚇性，終決定以緩刑處理本案。

案件編號：WKCC 2642/2022