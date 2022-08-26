再工業化需招攬人才　議員冀扭轉職專教育「賣剩蔗」印象

香港工業發展滯後，工業人才青黃不接，社會對職專教育亦存有偏見。有政黨今日(26日)發表香港再工業化倡議書，關注再工業化進程，就培訓工業人才提出共14項建議，包括革新職業訓練課程、設立應用學位課程等。有議員亦強調社會對再工業化一知半解，亦期望扭轉職專教育為「賣剩蔗」的印象。

倡議書指出現時的職專課程以理論為主，缺乏職業先修元素。故此，報告建議高級文憑的專門性質內容需佔課程至少7成，亦可參考德國的職業教育培訓模式，調整理論及應用學科的學習比例。在考核上，建議將中學文憑試乙類應用學習科目的課程內容，提升最高等級至5**，有利鼓勵更多學生修讀。至於在人才引入上，則建議針對產業需求引入海內外人才，加推技術簽證，甚至擴闊人才清單等。

議員周浩鼎表示，所提倡的再工業化並非勞動密集式工業，相反是先進工業，亦有發展潛力。另一議員顏汶羽亦稱，在適齡學生不足，加上副學士等學額過分膨脹等情況下，職專教育收生人數大減，建議工業界等實施先聘請後培訓，加強產業吸引力。