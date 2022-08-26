夫婦涉合力性侵菲傭案　陪審團裁定兩被告全部罪名不成立

一名男子被指在住所強姦菲傭，其妻子則涉從旁協助，包括為丈夫口交讓他得以勃起，過程中妻子另被指非禮菲傭。夫婦分別被控強姦及協助教唆強姦等共4罪。2人不認罪，本月8日開始在高院原訟庭受審。至今（26日）早上10時許陪審團退庭商議，他們約4小後得出裁決，一致裁定夫婦面對的罪名全部不成立。聞判後女被告兩眼通紅，飲泣拭淚。法官李運騰則特意向律政司代表大狀指，大狀的表現「非常好」，裁決結果純屬證據問題，與大狀無關。

案中男被告陳暹德現年48歲，他被控於2018年1月21日，在其洪水橋洪福邨住所內，企圖強姦和強姦女子X。其妻子黎芷珊現年36歲，被控於同日同地非禮X，以及協助教唆陳暹德強姦X。2人育有1子1女。而2名被告已於本案發生後不久離婚。

X在審訊時供稱，當晚遭一絲不掛的男僱主抱上床，被他舔乳房又指插陰道，她向女僱主求救，對方卻望着她說：「OK啦OK啦」，並對她大笑。男僱主最終無套在她體內射精，事後給她150港元，著其不要告訴別人，又說會買避孕藥給她。辯方則指，X收了男僱主150港元，故和他性交，完事後卻被女僱主撞破。辯方質疑，X見東窗事發，又嫌150港元太少，才誣衊夫婦。X否認上述說法。

案件編號：HCCC 134/2020