九旬婦墮「猜猜我是誰」騙局　情侶騙徒再求「加碼」交收就逮

警方前日(24日)接獲一名90歲婆婆報案，指她在當日早上接獲不明來歷的電話，電話中人聲稱是她的兒子，交代自己因為與人打架被警察拘留，故此需要大量現金申請保釋。事主信以為真，連忙根據騙徒指示，攜同約31萬港元現款至香港仔中心一帶，再交予一名自認是其子友人的人士，她其後將情況告知家人，才驚覺受騙。

至昨日(25日)，騙徒又重施故技，再次致電婆婆索要20萬港元保釋金，並要求她到同一地點交收。警方港島總區情報組在調查期間揭發事件，立即掩至該處埋伏，即場拘捕兩名正準備接收騙款的男女，將他們帶署扣查。被捕人士包括一名報任接待員的姓潘(28歲)女子，以及其姓袁(32歲)無業男友，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。行動中，警方檢獲一部手機及疑犯犯案時穿着的衣物，相信二人至少與3宗同類案件有關，正追查其餘涉案人士和騙款去向。

據了解，受害人損失的款項均為鈔票積蓄，平時存放家中，毋須經由銀行提款。警方提醒，市民如接獲來歷不明的電話，切勿隨意相信陌生人，若對方聲稱是親友，因某種原因急需大量金錢，更加需要提高警覺，並向其他家人及朋友求證。如有懷疑，可向警方求助。