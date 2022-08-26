研究指逾7成孕婦因社交距離措施減少活動　壓抑焦慮

中文大學醫學院領導一項國際研究發現，74%受訪者指社交距離措施，特別是減少進行休閒或社交活動的機會，讓孕婦感到壓抑，即防疫社交距離措施是最容易令孕婦出現抑鬱或焦慮情緒的因素，而不是疫情的嚴重程度。研究結果已於醫學期刊《International Journal of Gynecology and Obstetrics》發表。

研究覆蓋全球21個中至高收入經濟體，團隊以「病人健康狀況問卷-9(PHQ-9)」和「焦慮情度評估-7(GAD-7)」兩份健康量表訪問7,102名孕婦，評估她們出現抑鬱或焦慮情緒的因素。結果發現逾74%孕婦表示社交距離措施，特別是減少進行休閒或社交活動的機會，讓她們感到壓抑。新冠期間最令她們感到焦慮的是新冠病毒對孩子可能造成的不良影響，還有經濟負擔。

中大醫學院婦產科學系系主任潘昭頤教授稱，新冠疫情下，孕婦要擔心自己、胎兒和家人的健康，承受極大心理壓力；加上嚴謹的感染控制措施，例如禁止陪產及探訪、社交距離措施等，都會增加她們抑鬱及焦慮情緒。當局制訂防疫政策時，應多考慮對孕婦精神健康的影響。家人及伴侶的陪伴及支持，對於孕婦至為重要，有助她們排解不安。