增5院舍院友確診　學校添116宗呈報個案

本港新冠肺炎疫情反覆，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日(26日)宣布，昨日(25日)有5間安老院舍出現新增個案，共涉及6名院友及3名員工，有23名院友及職員需要檢疫。學校方面，當局今早收到116宗確診呈報個案，來自67間學校，包括37間幼稚園，12間小學及18間中學，涉及74名學生及42名教職員。過去7日共24間學校錄得2宗或以上個案，其中7間學校被中心建議停課。

出現新增確診的安老院舍，包括「東華三院許麗娟安老院」，有1名院友確診，3名院友及1名員工要檢疫；「南區竹林明堂護理安老院」，2名院友及1名員工確診，6名院友要檢疫：「嘉華護老院有限公司」，有1名院友確診，7名院友檢疫；「屯門鈞溢護老中心」，1名院友確診，2名院友要檢疫；「香港聖公會護養院」，1名院友及2名員工確診，4名院友要檢疫。

7間須停課一周的涉疫學校班級包括，中西區的「偉思幼稚園」、灣仔區的「寶山幼兒園」、深水埗區的「學之園幼稚園(星匯居)」、元朗區的「中華基督教會元朗堂真光幼稚園」、東涌區的「宏志幼稚園」、九龍塘區的「St. Catherine's 國際英文幼稚園」以及屯門區的「美樂中英文幼稚園」。另外，早前有個案的九龍城「Standford American School Hong Kong」，累計有14班出現感染，每班1至3宗個案不等，累計共22名學生及2名老師確診。由於該校會共用飯堂，張竹君稱，懷疑當中有傳播，其相信學校有蔓延，故建議全校停課一周。