70歲以上未打2針疫苗確診長者　須入住指定隔離設施

惡疫難息，港府針對近日疫情趨勢，宣布新抗疫措施。醫務衞生局局長盧寵茂今日(26日)表示，院舍及醫管局員工的檢疫安排，將由7日一檢改為隔日一檢；而70歲或以上確診長者若僅接種一針或以下疫苗，則須強制入住專為長者而設的隔離設施。

盧表示，政府會維持已收緊的居家隔離準則，強化確診者管理，所有同住家人屬於高風險人士，長者、長期病患，未能為隔離人士有獨立廁所等，必須送社區隔離設施隔離。至於70歲以上未曾接種或只接種1針疫苗的長者，應送往專為長者而設的隔離設施。另外，亦要增加核酸檢測能力，當局指過去一周全港每日平均做到14萬檢測量，是6月時的3倍，故將因應疫情變化加強檢測。另外亦指，上述措施是為確診人士考慮，雖然醫管局員工有新安排，一旦發現60歲以上長者確診，會主動接觸他們並送藥，但不少長者在家惡化得很快，無法及時監測，故重申措施是長者利益考慮。

在醫管局方面，盧強調，確診數字不斷上升，醫管局現時已有3成服務受影響，若疫情再上升，影響可能會增至5成，已經有很多非新冠患者受影響，強調不能再容許疫情惡化下去。現時本港公營醫療承擔9成服務，醫療負荷明顯受壓。他認為私營醫療機構應盡專業責任，盡量支援公院人員。根據數據，現時13間醫院中，只有5間私家醫院病床使用率達6成，最高達9成，同時亦有3間醫院0%，沒有收過一張床，形容13間私家醫院只有5間醫院合格。並指，目前只有中大醫學中心設24張病床治療新冠患者，其他全部都是非新冠病人，故期望使用率繼續上升，並指私家醫院364張病床不是最終數字，希望可供達1,000張病床，令大多數市民醫療服務不受影響。