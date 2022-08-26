政Whats噏：約同高官巡視衞生黑點　陳學鋒險中招

本港疫情復熾，單日確診個案數以千計，中招人數之多，可以話總一個喺左近。議員陳學鋒尋日(25日)傍晚約同幾位議員黨友以及政務司副司長卓永興，突擊巡查港島中西區嘅衞生黑點，誰知今早(26日)一覺醒來，驚聞卓永興中招嘅消息！雖然陳學鋒自行做快測，顯示並無染疫，但為咗穩陣起見，今日去咗做核酸檢測，同埋短期內唔會出席飯局或需要摘下口罩嘅場合。

不過，陳學鋒強調自己並非「緊密接觸者」，依然會進行毋須除口罩嘅活動。至於尋日視察正街嘅衞生黑點，都可算係「舊地重遊」，事關上個禮拜陳同兩位黨友落過去拍片，揭露上址一個好奇特嘅場景，就係同一條橫巷，竟然一邊係乾淨企理，另一邊就污糟邋遢。陳話之所以有咁嘅現象，皆因前者屬公家管理，後者歸私人業權，然而涉及私人業權嘅部份，相關樓宇往往欠缺立案法團，甚至乎單位業主只關心出租狀況，懶理橫巷衞生，結果垃圾雜物不斷堆積，環境日趨惡化，尤其是積壓喺大堆垃圾下嘅糞渠爆裂，滲出嘅污水就好似石油咁烏黑！真係睇見都毛管戙啊。

陳學鋒批評，政府喺現場張貼告示同埋發命令畀相關業主，呢種處理橫巷衞生嘅做法並不管用，佢希望政府今次嘅清潔大行動，唔好淨係做公眾地方，否則全港有一半地方嘅衞生環境係未解決。

尋日落區視察嘅，仲有議員鄭泳舜。曾經染疫嘅鄭指自己已有一定嘅抗體，而做快測嘅結果係無染疫，但佢都喺社交專頁貼文，祝卓早日康復，又重申落區期間有戴口罩，同遵守防疫規定。講起私家街令人搖頭嘅衞生情況，鄭指紅磡差館里一帶，亦有雜物垃圾堆積、冷氣機滴水、後巷棄置電單車嘅問題，佢建議當局應考慮修訂法例，以方便部門執法。