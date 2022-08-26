半年罪案逾3.1萬宗詐騙案佔逾1.2萬宗　較去年同期多4成

保安局公布今年上半年罪案數宇，整體罪案逾3.1萬宗，較去年上半年上升1.8%，其中詐騙案佔逾4成，錄逾1.2萬宗，較去年同期多出4成，當中7成屬於網上騙案，形式包括網上購物、電話、投資及求職。警方反詐騙協調中心接獲逾1.4萬個查詢，阻止314宗騙案和阻截7.2億港元騙款。勒索案則有921宗，增加3成，7成7和裸聊勒索有關，當中大學生佔四份一。

另外，上半年凶殺案有16宗，較去年同期多6宗，11宗涉家庭和親屬暴力。至於行劫、爆竊、傷人及嚴重毆打、嚴重毒品罪行和刑事毀壞等案件，都錄得下跌。截至6月底，警方根據《港區國安法》拘捕201人，超過6成人被檢控，12人被定罪，最高判監9年。當局指本港罪案數字平穩，但要居安思危，繼續防範孤狼式和本土恐怖主義分子，作出危害國家安全行爲。被問到檢控程序可否加快時，局方回應稱，所有被控國安法完成審理的個案，全部被定罪，但處理案件時間有不同因素，包括案件複雜程度及辯方要求等，相信由警方調查到法庭審理，都希望是盡快處理。

對於多名政府高官相繼確診，有否涉及共同聚會，當局指所有市民，包括官員都要遵守防疫措施，當局會根據衞生署及法律，有需要會調查。