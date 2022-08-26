長者自殺個案高企　5年間增近2成3　團體單月接1.3萬求助來電　

本港人口老化問題嚴重，惟安老福利事務一直滯後，為人詬病。有團體分析2021年死因裁判法庭自殺個案的初步數據，發現整體自殺數字在過去5年有上升趨勢，長者自殺個案數字亦持續高企，2021年所錄得的1,010宗自殺個案，有446宗為60歲或以上長者，意味每2.3名自殺個案便有1名長者。另外，團體設立的求助電話熱線，處理宗數更創歷年新高，截至今年上半年已近7萬個來助電話，5月單月近1.3萬個來電，專家相信與疫情及收緊社交距離措施有關。

團體「生命熱線」發現本港上年自殺數字按年齡層遞升，1,010宗自殺個案中，70歲或以上的自殺死亡個案佔246宗，60至69歲則有200宗，而50至59歲和40至49歲的自殺死亡數字亦分別佔154宗和156宗，顯示年齡愈大，自殺數字愈高。分析又發現，60歲以上長者的自殺方法多為高處墮下和吊死，分別為56％及24％。對比最新自殺數字與過往10年香港長者自殺人口比例，分析亦發現10年前，即2012年的長者自殺數目為286宗，與10年後的446宗大幅上升逾5成半。若與2017年的363宗相比，升幅亦達22.9%。至於團體2021年接獲的服務求助電話比率亦持續上升，月均逾萬，求助原因多數圍繞心理/精神問題，以及感情婚姻問題為主，而女性較男性傾向願意求助。

精神科專科醫生崔永豪說，受嚴厲社交距離措施影響，人與人之間聯繫日益減少，且隔膜增加，長者缺乏支援和社交，因而感到孤單，容易萌起輕生念頭。團體建議業界應多合作，呼籲大眾提高警覺，多留意關心身邊人，收緊社交距離措施時，亦應盡量平衡長者需要，確保他們有適當社交，如能與家人見面。