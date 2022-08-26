梁栢賢指收緊社交距離「沒有意義」　抵港檢疫有望變0+7

本港第5波疫情反彈後升勢持續，當局今日(26日)公布收緊防疫措施。不過，醫院管理局前行政總裁梁栢賢則在社交平台發文，稱曾跟政府專家顧問兼香港大學微生物學系講座教授袁國勇討論，得出防疫建議，包括現時疫情呈指數級增長，進一步收緊社交距離「沒有意義」。他又認為，醫管局應放寬措施，確保醫護人員勞動力，只要有症狀的患者和職員才需要核酸檢測。若無症狀及每天快測無染疫，則不需要停工及作核酸檢測，工作時帶N95口罩便可。

至於抵港人士的「3+4」檢疫要求，他表示完全支持，有望很快變成「0+7」，因輸入個案不會對本港病毒感染或醫管局病例數量構成重大風險。他指本地確診數目愈高，「3+4」的意義就愈小；而隨着本地病例數量增加，收緊邊境檢疫要求，不合邏輯。打針方面，他建議讓所有打完針的市民過正常生活，除非感染後有症狀，否則不應要求檢測。包括學童及其家庭成員在內，未打針的應每天快測，以便盡早對確診的高危長者提供早期抗病毒治療。他希望當局嘗試在冬季前為所有人接種加強劑。

隔離方面，梁表示，確診患者應放同一病區，毋須放入隔離病房。他又認為，在家中或設施中隔離染疫患者，同時將密切接觸者留在家中，將導致垂直傳播。因此，除了這種隔離檢疫政策外，對於未接種疫苗的高危人群，一旦家庭成員中招，應考慮逆向隔離，讓混合免疫在不太多影響醫管局服務的情況下建立起來。