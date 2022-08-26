魚腩壽司大大條刺　食客差啲入喉不自知　店長解釋惹熱議

食魚有魚骨，故而理所當然，惟魚生壽司有骨，就分分鐘導致背脊骨落。今日(26日)有網民在社交平台爆料，稱一間位於寶琳的連鎖壽司店，餐食有「伏」！據其供稱，該店一件售價12港元的大吞拿魚腩中暗藏一根約8厘米長的魚骨，令其險些「魚鯁在喉」，事後猶有餘悸，於網上留言稱，「小弟不才，話說今日去寶琳分店食左件12蚊的大吞拿魚腩，差啲哽骨，店長同我講係正常」，不滿之情溢於言表。

從貼文照片可見，該知名壽司店的餐碟中，留有一塊生魚肉，再三細瞧，方見粘有一根約8厘米長的白色魚骨，兩頭尖利，不慎入喉或真有皮肉之損，故引起網民熱議。有人認為魚生有骨實屬正常，稱「正常魚，係有骨，大魚有大骨，細魚有細骨」。惟亦有不少人表示危險，指責餐店未有確保食物安全，指「哇，危險」、「(食店)工場問題」，有人更指該店長「正常」之說誇張，「哇唔係呀話......正常？」

荃灣港安醫院曾表示，鯁魚骨可說是急症室常見的案例，大多是進食時不專心或過於急促，囫圇吞棗以致連骨帶肉一併吞下，有時骨頭會穿過食道跌落胃部，有時則會卡住插入食道的組織，嚴重情況更會有生命危險。假如進食時發生鯁魚骨，應立即將口中的食物吐出，再嘗試咳出魚骨和吞口水；由於被魚骨刺損和真正被魚骨插着的感覺是難以分辨，若鯁骨的感覺持續，應到急症室求診。