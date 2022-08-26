長者自殺個案按年上升惹關注　學者建議設社區安全網

關注自殺團體分析去年自殺個案，發現長者自殺個案比率按年上升，較10年前增逾5成，情況令人擔憂，亦反映社會上有不少獨居、兩老長者，以及一眾照顧員均缺乏支援。有學者建議在社區重新建立安全網，助退休人士或長者重新與社會「接軌」，確立活躍退休生活；另一名學者則建議社會福利署增設人手，加強外展工作，多主動接觸老人，改善其孤獨感。

嶺南大學亞太老年學研究中心總監陳澤群教授說，每年均有數宗涉及照顧者殺害病人再輕生的個案，反映絕非個別事件，同時更顯示社會缺乏支援照顧者，他們往往因壓力爆煲，對前景不感希望，因而選擇自殺。他提到疫情下使費多，更顯照顧者壓力，建議當局增加並恒常化照顧者津貼，減輕他們經濟負擔。至於涉及獨居及雙老長者問題，陳建議社會福利署加設人手，加強外展工作，透過上門探訪接觸更多獨居或隱蔽長者。

香港大學社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝則稱，疫情與最近掀起的移民潮，與長者自殺比率按年上升有關，大部分長者或會感到被遺棄，更顯孤獨，同時又受長期病患、痛症等影響，容易萌起自殺念頭。他建議當局在社區重新建立「安全網」，舉辦更多對象主要以退休人士、長者為主的社交活動，從而建立他們的歸屬感，讓他們不會感到被忽略，與社會重新「接軌」，培養活躍的退休生活。