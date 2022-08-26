東網為民請命　大澳垃圾大致被清走　讀者再反映其他衞生黑點

大澳本應風光如畫，惟東網記者早前發現垃圾滿地及充斥海面，美貌不復見。東網報道後，有關部門隨即「踢一踢、郁一郁」，今日(26日)到部分放置建築廢料的地點清理。此外，有關報道一石激起千層浪，有大澳居民向東網反映，區內老鼠橫行惡況，致電政府熱線1823求救，政府部門之間只懂互相卸責避職，打擊衞生黑點行動如同「做騷」。

東網記者今日下午到報道提及的現場再次視察，其中龍盛街停車場行人路的垃圾已經被清走，棄置在龍盛街與太平街之間小巷的電動三輪車亦已消失，僅餘小型工程車停泊，大澳海濱長廊碼頭附近海面已無垃圾，惟以綠布遮蓋的竹枝依然存在。

另外，讀者張先生反映，大澳佛教筏可紀念中學附近一間水泵房的小徑旁草叢，棄置了大量廢磚、鋁窗、廢棄單車及數十台已損壞的冷氣機等，毗鄰的河流更經常傳來陣陣惡臭，入黑後現場更頓成「老鼠樂園」，約4至6隻老鼠在垃圾堆中穿梭橫行，他致電1823求助，只換來政府部門之間卸責避職。環境保護署稱曾於7月20日收到投訴並派人調查，期間發現有建築物料擺放在行人路旁，已根據現場情況即時安排相關部門加快清理雜物。食物環境衞生署則稱，當日曾派員到場，期間未發現有家居垃圾堆積；而今日就發現有數件廢棄的家居電器，已安排潔淨員工盡快清理，並放置毒鼠藥餌。