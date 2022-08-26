跨部門港島掃黃拘45人　16名嫖客無掃安心碼及戴口罩遭票控

警方經情報分析及深入調查後，今日(26日)聯同入境處特遣隊於灣仔和銅鑼灣一帶展開代號「驅霆」、「犁庭掃穴」及「松塔」的打擊非法賣淫行動。行動中，警方以「經營賣淫場所」及「協助管理賣淫場所」等罪拘捕2男43女(29至71歲)，以及票控16名違反防疫規例的人士，另檢獲17萬港元懷疑犯罪得益、商業登記證、數簿、避孕套、潤滑劑和按摩油等證物，正根據現場「天眼」影片作進一步追查。

警方表示，一直致力打擊黑社會活動及其收入來源，早前得悉有黑社會操控活躍於灣仔和銅鑼灣的賣淫集團，遂於本月採取兩輪「放蛇」行動，並在今日聯同入境處人員搗破9間賣淫場所，成功拘捕上述人士。被捕人士中，有7女2男相信為場所管理人，他們會利用加密通訊軟件招攬客人、安排性工作者提供服務及收取肉金等；其餘36名持香港身份證的性工作者，則負責提供性服務、打理場內衞生等工作。警方同時發現16名男嫖客(21至55歲)懷疑無在按摩場所佩戴口罩，以及掃描「安心出行」二維碼，已即時發出罰款告票。

據了解，該些場所隱藏於舊式商住單位，內部環境惡劣及缺乏通風設備，空氣並不流通。此外，技師提供服務時均無戴口罩，亦無在工作前後為相關範圍及用具作出消毒，令場內人士承受極大染疫風險，可能加劇社區傳播。根據《預防及控制疾病規例》，按摩院屬表列處所之一，任何人在處所內違反規定，會被罰款5,000港元，而管理者一經定罪，最高可判處罰款5萬港元及監禁6個月。至於場所擁有人、租客或代理人亦無法置身事外，若然他們知道場所即將或已經用作賣淫用途，已經屬於違法，最高可判監7年。