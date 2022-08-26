小天瑜病情反覆　疑患「吸入性肺炎」　家人昐中秋前康復團圓

7歲女童周天瑜命途多舛，2018年罹患橫紋肌肉瘤後再歷醫療事故，惜淪「植物人」。事故至今，醫管局仍未就事故予天瑜家屬一個合理的答覆。天瑜父親今日(26日)再於社交平台交代女兒近況，指小天瑜原來自上周開始再有不適，經院方X光診斷後發現其右邊肺葉出現花痕，疑又患上「吸入性肺炎」，現正住院治療。小天瑜一再與病魔搏鬥，不少網民對天瑜的遭遇深感同情，更遑論骨肉雙連的家親，其父親在上載的影片中一度對小天瑜真情流露道，「中秋節是一家團圓的日子，希望今年中秋節(指小天瑜)可以返到屋企，一家團圓，所以應承爸爸，加油，快啲好返好冇？」

片段中的小天瑜，一臉疲容，眼皮微張，面色泛黃，可見精神狀況欠佳。天瑜父親貼文指，天瑜需服用抗生素，療程長達10數天，要至9月初方至完成療程，未知小天瑜能否趕及下月10日中秋節之前康復出院，與家人團圓。天瑜父親更在片中真情傾訴，為小天瑜打氣，並稱會特意購置燈籠與其共度中秋，希望她能早日康復出院，亦指其哥哥、其餘家人也在候待天瑜回歸。不少網民知悉後繼續為小天瑜打氣，「希望早日康復同加油啊小妹妹，我會為你祈禱」、「天瑜妹妹加油」、「希望天瑜情況早日穩定，可回家過中秋！繼續為你們一家人祈禱！」

小天瑜醫療事故至今已逾兩載，據悉當年是由於小天瑜在瑪麗醫院接受切除腫瘤手術期間，醫療團隊出現重大失誤及溝通問題，導致延遲輸血48分鐘，令小天瑜身體因長時間缺氧而成植物人。事後天瑜一家仍堅持積極面對，除在Facebook設立群組持續更新狀況外，更多次向有關當局促請調查並交代事件，惟至今仍未收到滿意的答覆。