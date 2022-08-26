7食肆負責人違反防疫規例　遭食環署檢控

食環署今日(26日)表示，由於新冠疫情日趨嚴峻，當局近日就防疫條例，與警方在各區加強巡查。發言人今日表示，過去3天(23日至25日)繼續在多區採取聯合行動，對違規的酒吧、其他餐飲場所及若干其他場所的負責人、員工及顧客採取執法行動。當中已向7間餐飲處所負責人展開檢控程序，並予4名顧客及員工發出定額罰款通知書。

食環署及警方在本月23日至25日的聯合行動中，共巡查了30間酒吧及1,344間其他餐飲場所，其中6間其他餐飲場所因違規，須於發現違規情況後的翌日起，在傍晚6時正至翌日上午4時59分停止售賣或供應供在餐飲業務處所內進食或飲用的食物或飲品，並限制每枱人數上限不多於2人，為期3、7或14天不等。

署方提醒，餐飲業務負責人違反第599F章規例或「疫苗通行證」的規定及指示可被檢控，一經定罪，最高可被罰款5萬港元及監禁6個月。身處餐飲處所或其他指明處所的人士，若違反相關規定亦屬違法，最高可被罰款1萬港元，或藉繳付定額罰款5,000元解除因該罪行而須負的法律責任。