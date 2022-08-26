多65廈納強檢　牛池灣紀律部隊宿舍再上榜

再增65個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案、污水樣本驗出新冠病毒而被納入強檢名單，其中牛池灣紀律部隊宿舍再次上榜。政府今日(26日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該65個地方的人士，須於明日至後日(27日至28日)期間進行病毒檢測。

截至今日傍晚6時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約89%預約名額。政府明日將於葵涌石蔭東邨重開流動採樣站。另外，經檢視使用情況後，位於葵涌安蔭邨的流動採樣站明日會停止運作。

污水驗出新冠病毒的地點如下：

1.柴灣樂軒臺1座

2.柴灣茵翠苑茵華閣

3.筲箕灣耀東邨耀安樓

4.大埔富亨邨亨盛樓

5.黃大仙翠竹花園6座

6.黃大仙翠竹花園5座

7.筲箕灣耀東邨耀明樓

8.天水圍俊宏軒9座

9.柴灣山翠苑翠珮閣

10.柴灣山翠苑翠瑜閣

11.柴灣山翠苑翠琳閣

12.柴灣山翠苑翠碧閣

涉及多宗病例的地點如下：

1.慈雲山慈安苑安欣閣

2.長沙灣凱樂苑凱碧閣

3.黃大仙黃大仙下二邨龍滿樓

4.沙田博康邨博智樓

5.沙田乙明邨明恩樓

6.將軍澳景林邨景楠樓

7.藍田平田邨平旺樓

8.火炭禾上墩街18號彩禾苑

9.將軍澳寶明苑寶松閣

10.鰂魚涌南豐新邨10座

11.元朗水邊圍邨康水樓

12.慈雲山慈樂邨樂仁樓

13.馬鞍山欣安邨欣喜樓

14.觀塘月華街40號萬福大廈

15.秀茂坪秀茂坪邨秀明樓

16.上水寶石湖邨碧玉樓

17.沙田河畔花園D座

18.天水圍天悅邨悅榮樓

19.天水圍天瑞二邨瑞豐樓

20.粉嶺華明邨信明樓

21.大埔新興花園康智閣

22.牛池灣彩輝邨彩葉樓

23.牛頭角彩福邨彩和樓

24.藍田德田邨德隆樓

25.沙田綠怡雅苑1座

26.觀塘順利邨利業樓

27.屯門田景路33號兆隆苑

28.沙田新田圍邨欣圍樓

29.深水埗富昌邨富盈樓

30.馬鞍山錦英苑錦達閣

31.青衣盈翠半島5座

32.紅磡紅磡邨紅曜樓

33.天水圍嘉湖山莊景湖居11座

34.馬鞍山恆安邨恆日樓

35.筲箕灣愛蝶灣6座

36.東涌逸東二邨翠逸樓

37.上水彩園邨彩玉樓

38.天水圍天盛苑盛彩閣

39.牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍3座

40.慈雲山慈愛苑愛康閣

41.筲箕灣東濤苑旭濤閣

42.油塘油美苑灝美閣

43.秀茂坪秀茂坪南邨秀美樓

44.大埔翠怡花園A座

45.堅尼地城泓都3座

46.屯門田景邨田翠樓

47.葵涌石蔭東邨蔭裕樓

48.屯門兆禧苑樂禧閣

49.粉嶺雍盛苑雍薈閣

50.荃灣石圍角邨石菊樓

51.大埔廣福邨廣義樓

52.葵涌葵聯邨聯悅樓

53.九龍城啟晴邨樂晴樓