東方日報A1：防疫措施又收緊　各界騰騰震

新冠疫情復熾，單日確診個案10天內飆升3,000宗，突破8,000宗大關。港府稱不排除短時間內單日新增確診重上一萬宗，決定再收緊防疫措施，令到逐漸習慣復常的各界「騰騰震」。除未打齊針長者染疫不能居家隔離外，明日起市民參加宴會前24小時內需先做快測，而凡8人以上都屬宴會，即9人分兩桌去飲茶食飯都要「撩鼻」。當局揚言不排除再收緊防疫，又「死撐」疫情升溫非放寬「3+4」抵港檢疫之過。飲食業界坦言擔心生意受影響，尤其部分長者不懂做快測，料光顧人數會削減20%。

醫務衞生局局長盧寵茂昨表示，現時每日新增確診數字不斷上升，香港大學估算的新冠病毒即時繁殖率由早前低於1，回升至昨日最新的1.44，意味一名患者可傳染予多於一人，他料兩周後每日新增確診數字或會翻倍，屆時「可能好快多過一萬宗」。

疫情升溫，當局將加強食肆檢測安排，包括進入宴會場所的顧客，出示24小時內無染疫的快測證明，例如提供照片做證，做法與現時酒吧看齊。當局解釋，「宴會」定義是多於可同坐一桌的顧客，即8人以上在同一餐飲場所、有共同目的下用膳，譬如有12名顧客分兩枱用餐亦會被視為參加「宴會」，他們進入處所前都要先做快測。盧提醒場所負責人要加強檢查市民快測結果，又呼籲民眾應多做快測，有病徵者更應求醫，不要參與聚集活動。當局亦會加緊執法，包括檢查「紅碼」人士有沒有違例，以及增加表列場所的突擊檢查。

盧強調，現時必須盡快將上升確診軌迹「拉平」，減輕醫療服務壓力；否則疫情持續上升，港府在別無選擇下，有可能再收緊社交距離措施。對於有人質疑是次疫情的升勢，跟港府鬆綁入境人士的「3+4」檢疫安排有關，盧稱該措施實行後整體抵港人數增加，但輸入個案維持在相同水平，大概日均195宗，說明輸入病例的比例相對下跌。當局也會適時檢視及改善抵港人士的檢疫安排。

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，餐廳已陸續接受中秋節訂位，以往中秋節當日的生意額達4.2億元，若港府收緊防疫，對業界生意會有很大影響。他建議食肆即使「會增加少少成本」，可免費提供檢測包予想進場的顧客，尤其是散客。

倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠則認為，「後生仔」平時或會經常做快測，問題不大；但長者較大機會不懂「撩鼻」，擔心他們因而卻步，直接「不到場」，料會減少近20%顧客。

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