醫院試行遙距診症　專科護士監察腎病患者在家「洗肚」

長期病患者除了身心受困擾外，平日外出求診、覆診也消耗不少時間。以末期腎衰竭病人為例，部分人需要持續透析治療(俗稱「洗肚」)，也要定期覆診。將軍澳醫院4月初試行為期1年的先導計劃，遙距監察病人洗肚，讓他們可減低約2至4次來回醫院的次數，暫錄20人次率先使用服務。已洗腎6年、近七旬的患者陳先生坦言，對比需時約2小時出入醫院覆診，約半小時的視像求診「好方便、有安全感」，兩者的程序亦無異。

將軍澳醫院內科專科護理服務部門運作經理郭文潔說，腎科護士診所主要服務末期腎病、腎臟移植患者，在等候醫生覆診期間，定期由腎科專科護士跟進，診所每年約有280至300人次求診，本年首半年有193人次。由於末期腎衰竭患者的腎臟失去淨化功能，因此要腎臟移植或透析治療。除了血液透析外，7成病人採用俗稱「洗肚」的腹膜透析，可在家自行操作，可分為連續性自助性腹膜透析，以及家居機器輔助腹膜透析。診所試行的遙距診症，服務對象為已接受「洗肚」，且完成透析訓練、病情穩定的病人，患者亦要熟悉「洗肚」程序；另懂得使用遙距所需的電子儀器。服務對象主要是新症患者，他們覆診較為頻密，故視像方式可減少病人在新冠疫情下外出，也減少因頻密覆診而請病假，節省來回時間及車費等。

先導計劃暫訂服務80人次，最年長的使用者現為77歲。至於配套上，除了部分病人的洗腎機為舊型號，要手寫記錄數據外，其餘則可利用機內設置的功能，準確記錄「洗肚」資料，包括血壓、體重、出血量、出水狀況等，透過雲端管理平台，在腎科護士診所閱覽共享。患者另外要配合使用醫院管理局的「HA Go」應用程式，其中一個功能是透過鏡頭作視像診症。