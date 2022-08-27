疫下又迎開學日　教育局擬收緊防疫　確診破萬全日面授課或設限

疫情下家長及師生又將迎接開學日，各院校下周起陸續開學，惟本港疫情升溫，不少家長擔心子女返校上課時中招，又或因就讀學校或班級因爆疫而停課，影響子女的學業。教育局局長蔡若蓮今早(27日)在電台節目表示，開學後當局會平衡學生健康安全及學習需要，並審視防疫指引，包括考慮一旦單日確診超過1萬宗，會調整全日面授課堂的標準，以及檢討需要除口罩的課外活動安排。

她又指，當局已要求學校做好清潔，又呼籲家長盡快安排學童接種疫苗，並建議在開學前2日起，每日為子女進行快速測試，以及減少外岀。

至於跨境學生方面，截至昨日(26日)，當局共收到923宗港生登記，其中600多宗個案獲批。蔡若蓮又透露，當局另接獲2、3宗在大灣區港人子女學校就讀的查詢個案，表示會主動聯絡協助。問及教育局會否將相關安排恒常化，蔡若蓮認為是次安排特殊，要考慮不為內地防疫措施帶來額外風險。她建議學生有日後可提早規劃行程，而網上登記平台將會延長開放到下周日(28日)，呼籲有需要學生盡快登記。