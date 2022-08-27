港府捕鼠無方　寧晒錢試「新科技」　拒參考民間智慧

鼠患威脅本港公共衞生，東網及《東方日報》過去多次重點報道當局滅鼠不力，近日牛池灣村一茶樓後巷，凌晨時分碩鼠橫行，嚇煞途經居民便是一例。環境及生態局局長謝展寰今日(27日)在電台節目上承認，現行打擊鼠患問題的做法成效不佳，會改變做法，試行捕鼠新科技，並於夜間在街市等地方放置鼠餌及捕鼠設施。惟過往有報道指出，種種科技均未能成功消滅鼠蹤。高科技可能反而不及民間智慧，有網民以水桶、保鮮紙及鼠餌便已做到高效率的低成本捕鼠器，政府近年雖花費大量公帑引入新滅鼠科技，包括「氣壓滅鼠器」、「夜視攝錄機」及「熱能影像攝錄機」，惟種種科技滅鼠成效皆差強人意，難怪平均捉一隻老鼠需花1萬元。

謝展寰指，現時打擊本港鼠患問題的做法成效不佳，有改善之處，例如食環署在後巷等地放置鼠籠及鼠餌袋。因此，當局會改變做法，試用T型鼠餌盒，並於夜間在街市等地方放置鼠餌及捕鼠設施。他認為，老鼠在夜間較活躍，相信有關做法會提高捕鼠的成效。

他續稱，政府會檢討整個計劃的人手配置、檢視捕鼠的新科技等，例如早前試行「酒精捕鼠器」，可同時捕捉數隻老鼠，相信有關方式成效較理想。謝表示，處理鼠患問題需多管齊下，當局同時需要加強宣傳教育、改善巡查方式、加強執法及檢討罰則水平，希望在年底左右完成。