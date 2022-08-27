疫情打亂學業　中學校長勉勵同學　照顧自己守望別人

新冠疫情持續接近3年，大大改變學生以往的學習模式，身兼香港輔導教師協會主席及迦密愛禮信中學校長的何玉芬今日(27日)在電台節目表示，疫情體現了團隊的重要性，成員在逆境中互相鼓勵，定能一起脫穎而出。她又勉勵同學以溫柔善良的心態，「照顧自己，守護別人」，為面對新學年、以至未來人生大大小小的難題，先打一劑「疫苗」。

何玉芬指出，學屆比賽及訓練計劃因疫情被迫延期或取消，惟部分同學從未放鬆自己，為個人、隊伍同儕訂定學習目標，彼此鼓勵進步前行。她以學校的男子排球隊作例子，由2020年2月停課開始，隊員為保持體能和技術，從無間斷依日程各自在家鍛煉，在通訊群組互相監察、打氣，到可回校訓練時均認真投入，最終在兩星期前獲地區校際排球比賽冠軍。她認為這份堅持超越只為學屆比賽而努力的熱血，當中展現的毅力及逆境智商比獎項更寶貴。

此外，她勉勵同學要照顧自己、守望別人，希望同學認識自己的性格、能力、興趣、目標等，一步一步地堅持努力，不亢不卑地生活。同時，同學要選擇善良，幫助在困難中的鄰舍，對朋友、同伴不吝嗇安慰、鼓勵，雖然這些課題並不容易，卻比分數重要。