新冠三年燒不斷　大坑續停舞火龍　文體旅局證取消

新冠肺炎疫情持續，社交活動有進一步收緊之勢，臨近中秋，傳統習俗大坑及薄扶林村舞火龍活動亦要告吹，文化體育及旅遊局今日(27日)回覆查詢時表示，因疫情關係且舞火龍活動涉大量群眾聚集，故未能給予豁免有關活動申請。

大坑夜龍承傳人陳德輝向傳媒透露，數周前已向當局申請舉辦舞火龍，卻一直未獲回覆，已預料今年將再停辦，是疫情下連續3年停辦有關活動。他透露原本已準備製作火龍龍頭，亦已備好活動材料，對於仍要停辦感到可惜，只好望明年可以復辦。而原定下月10日的薄扶林村中秋火龍盛會，活動中的重頭戲舞火龍活動同樣亦告取消。

文體旅局回覆指，本港疫情仍然非常嚴峻，個案不斷上升，在疫情仍然持續期間，政府不建議舉辦涉及大量群眾的聚集活動，因此未能就薄扶林村中秋火龍盛會或大坑中秋舞火龍活動的申請給予豁免。局方續稱，重視保護非物質文化遺產，致力提升社會對非遺的認知及對保護這種文化資源的重視，政府亦支持有助保護及推廣非遺活動的政策。