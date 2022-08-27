去年446宗長者自殺創新高　逾6成為男性　團體指與求助呈反比

自殺死亡個案一宗也嫌多。有團體今日(27日)公布2021年的自殺死亡數字統計，發現去年自殺死亡宗數雖比2020年微跌9宗至1,010宗，但長者死亡宗數更創1973年以來新高，有約44.2%自殺死亡者為60歲或以上長者；而自殺死亡者又以男性為多，佔近63%，此數據亦正正與向該團體求助的性別比例呈反比。阿樂母親5年前自殺離世，對此他感到震驚及非常自責，及後團體協助，令他獲得支援重投生活。團體促請政府及社會應給予長者更多情緒支援，並呼籲市民留意家中長者是否有企圖自殺的蛛絲馬迹。

香港撒瑪利亞防止自殺會根據死因裁判庭每年公布的自殺數據統計，發現本港60歲以上長者去年的自殺死亡宗數創1973年以來新高，共446宗。防止自殺會總幹事曾展國表示，對比過去數年，長者自殺宗數一直較其他年齡層高企，甚至比社會關心的青少年年齡層高出3至4成；而男性自殺比率較高、求助比例低的原因，他則認為是因為男性自尊心較高，而男性長者更加受傳統思想影響，「唔想麻煩人、唔想畀人知」，子女結婚後離家更令長者容易產生孤獨感，自殺念頭日增。

阿樂母親於5年前自殺身亡，事緣於母親經常稱身體不適，但阿樂陪同母親看醫生後又未診斷出任何病痛，阿樂認為「可能佢(母親)接受唔到身體老化」，又稱事後其實有發現母親有抑鬱，亦有一點自殺傾向的蛛絲馬迹，但因缺乏對抑鬱症的認知而未有發現母親情緒出現問題。母親自殺後阿樂大受打擊，他坦言事發前「外人睇係一個好幸福嘅家庭，我之前都咁覺得」，但在母親離世後他甚至想「跟住走」，及後他獲社工協助，直至半年前才漸漸解開心結。

防止自殺會促請政府需給予長者更多支援，不論是精神情緒，或是其他醫療服務，避免長者過長時間輪候醫療服務令他難以接受治療，最後放棄生命；另外又呼籲市民要多留意身邊長者的情況，若長者情緒低落、與日常生活有異，或會有自殺念頭，需多加關心。