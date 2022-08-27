轉職揭陰陽合約　教師求助私隱署　工會籲簽約小心

新學年適齡學生人口下降，殺校聲高唱入雲，老師合約工比往年更趨普遍。教育工作人員總工會今日(27日)公布近日有關合約老師的不同求助個案，合約的形式五花八門，其中不少屬《僱傭條例》以外的合約協議，更有非合約生效期等相關問題，教師偶一不慎，便會招至無謂損失。總工會表示，教育局一直沒有重視相關問題及作出回應，故促請當局正視問題，並提出清晰指引保障合約老師。

《僱傭條例》以外訂立的條款存在不為人知的細節，如教師H稱，曾經有校方遞交教育局與老師簽署的是不同版本的合約，若非自己轉職時發現，經工會協助向私隱專員公署索取佐證資料，此事便會瞞天過海。完約賠償通知個案方面，教育工作人員總工會副會長莫錦雄指出，由於付代通知金取決於校方與老師原定的完約通知期，呼籲教師簽約時多加注意。

另外，工聯會立法會議員梁子穎亦表示，目前許多合約教師都要在合約生效前回校參與迎新活動及開預備會，但老師與校方的僱傭關係並未正式確立，因此不少老師擔心於此期間發生意外而未能得到相關的勞工保障；同時，校方亦為此擔心應承擔多少責任。梁促請教育局應對此作出回應和跟進事件，並提出清晰的相關指引，另建議當局可以額外增加資源給學校為新入職的老師購買勞工保險，以便校方履行相應責任。