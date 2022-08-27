第二場施政報告地區諮詢會今午舉行　 約百名市民及社區代表出席

本屆政府將於10月份發表第一份《施政報告》，行政長官李家超今日(27日)舉行第二場地區諮詢會聆聽市民意見。諮詢會在港島南區舉行，約100名市民及社區代表出席，並有10多名司局長列席，主要分為2部分進行討論。

諮詢會首先由市民對不同的政策範疇表達意見，主要圍繞文化、青年以及土地等問題。有市民關注社區文化設施問題，希望政府將文化設施加入重建計劃中。她又提到青年跨代貧窮問題，希望「師友計劃」不要太離地；李家超回應指，將香港打造成文化之都是文化體育及旅遊局的首要工作，當局會加強推動相關工作；至於跨代貧窮問題，他指青年工作方便，政務司司長陳國基正帶領小組處理相關工作。陳又透露「師友計劃」未來會增加名額，而有關細節會在明日電台節目中交代。

另外，有人關注大專生學債問題，希望政府採取行動；亦有市民希望政府放寛部份樓宇的重建限制，加快舊樓重建。李回答指，學債方面聽到青年人聲音，承諾會以此方向進行研究。至於重建問題，他指當局有考慮放寛重建限制等建議，會多研究如何在政策上拆牆鬆綁，希望在《施政報告》內就房屋政策有詳細交代。