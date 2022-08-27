多4名長期病患者染疫亡　其中2人已完成疫苗接種

第5波新冠疫情未息。醫管局今日(27日)公布，本港過去一日新增4名患者離世，分別為2男2女，年齡介乎69至91歲，當中兩人已完成疫苗接種。

第一位是69歲男性，已打3針疫苗，有不同長期病患，包括冠心病、高血壓、血脂高、睡眠窒息、遺傳性肌肉萎縮症，本周四(25日)有咳嗽及輕微呼吸困難，曾做快測沒有確診，惟其太太本昨日(26日)凌晨發現他在床上昏迷不醒，立即叫救護車，救護員發現他沒有心跳，立即送至東區醫院急症室，快測後確診，當日離世，已送到公眾殮房由法醫調查死因。另一位73歲女性，已打2針，有糖尿病、高血壓、血脂高、心衰竭及慢期子宮癌，上周二(16日)去屯門醫院內科覆診，因有心衰竭而發現腳腫、胸口痛及肚脤，懷疑引致身體太多水分，快測結果顯示確診，其女兒亦快測確診，有服用抗新冠病毒藥，一直狀況良好，惟至昨日凌晨突然心臟停頓過身，暫時未知死因。

第3位77歲男性為老人院院友，有高血壓、曾經小腦出血、B12缺乏，本身不良於行及溝通，本月11日核酸測試確診，安排去北大嶼山醫院急症室，即時服用瑞德西韋，之後因腸塞到瑪嘉烈醫院外科治療，再到北大嶼山醫院香港感染控制中心，昨日去世。最後1位死者是91歲女性，同樣為老人院院友，有高血壓、血脂高、中風、認知障礙，本周日(21日)因呼吸困難及身體差而到急症室求醫，隨後轉至內科病房，起初兩日核酸測試沒有確診，至入院第3日始確診，曾處方口服抗病毒藥，惟至昨日離世。