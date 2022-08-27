今增8457確診　涉232宗輸入個案　兩染疫幼童情況嚴重

新冠疫情毒鏈難斷。衞生署衞生防護中心公布，本港今日(27日)新增8,457宗確診，包括232宗輸入個案。過去一日有4間安老院及1間殘疾院舍出現確診個案，各自的院友及職員需檢疫；另有2間學校有班別疑出現傳播，須停課一周。醫管局病床擴張進入第3階段，料增2,500至5,000張床位，部分將收新冠病人，通波仔等預約或受影響。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，在輸入個案方面，有108宗在機場找到，47宗於檢疫設施中發現，另有58宗檢疫後、入境第4至7日發現；個案來自43個國家及地區，其中有7個地方多過10宗，包括英國31宗、菲律賓30宗、泰國24宗、美國22宗、加拿大及印度17宗、新加坡11宗。張又指，懷疑帶變種新冠病毒株亞系再有上升，本周三(24日)的樣本比例中，疑BA.4或BA.5上升至48.6%，BA.2.12.1則維持7.6%；她預料新增確診個案會再上升，但未知何時到頂峰。至於當局昨公布的赴宴快測安排，張解釋是希望可以減少大型聚會的傳播，因為一般宴會通常大家都識，可能多少少不戴口罩地交流；而70歲以上、未接種2針疫苗的確診者，昨日已有10至20名患者，並在照顧者陪同下送至指定隔離設施。

另外，醫院管理局總行政經理(質素及標準)劉家獻公布兩宗確診幼童的嚴重個案，其中一名為17個月大男童，昨晚(26日)因發燒及四肢抽搐，並懷疑短暫停止呼吸，送往仁濟醫院急症室急救，其後送至瑪嘉烈醫院兒童深切治療部，抽搐情況已停止，惟之後出現嘶哮症，經檢測證實確診，目前情況嚴重。他昨日已接種1針由內地研發的科興疫苗，經專家研究認為男童情況因感染新冠引起，與疫苗無關。另有一名10歲已打兩針的男童，本周一(22日)開始發高燒，至前日(25日)因呼吸困難赴明愛醫院就醫，其後轉至瑪嘉烈醫院，目前情況嚴重。