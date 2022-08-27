學童徒手捉活蝦　連踩兩腳扔回缸　街坊目擊心慌慌

孩童心智發展及成長過程中，需要父母關心和教育，疏於管教隨時變得叛逆。天水圍有網民今日(27日)目擊令人心寒的畫面，一名身穿校服的男童在魚檔前，徒手捉一隻活蝦並將其摔至地面，用腳狠踩數下後便將蝦扔回魚缸後離開。網民直擊及拍攝整個過程，並將影片上傳至社交平台後引起熱議，有人質疑父母教育不善，更有人忙懷疑片中小孩否在家中遭受父母虐待。

涉事網民在Facebook群組「天水圍群組」公開有關片段，指在天水圍街市見到上述畫面，直言「隻蝦死得好慘」。從片中可見，該名男童先凝望某魚檔前的水缸，隨後用手將一隻活蝦捉住並摔至地面，並立即「送上一腳」，當男孩疑見到活蝦再有動靜，遂再踩多腳。見鮮蝦沒有反應後，男童拿起牠裝作若無其事，將「死蝦」扔回魚檔的籃子內。短短18秒的兇案現場，不少網民見到後都直言感到心寒及殘忍。

網民紛紛留言討論，表示勢要找出「殺蝦兇手」的學校舉報，「睇佢制服似係幼稚園」、「唔知邊間幼稚園呢？」。有網民認為事件可大可小，應向男童的家長反映，「啲家長又唔睇住，呢啲都係家教問題」、「父母唔識教真係唔好生」；更有人懷疑男童的成長過程有不好的經歷，「小朋友應該在家中被父母是這樣對待陰影，要關注小朋友心情方向」、「通常父母暴力，仔女就有樣學樣」。