政Whats噏：10公里賽告吹　陸瀚民失望

香港業餘田徑總會(田總)日前宣布，因無法按照政府嘅要求，將參與活動嘅人數限制於500人以內，無奈煞停明天(28日)喺天水圍舉行嘅香港10公里錦標賽。田總取消賽事嘅決定，受影響嘅跑手有1000人，而議員陸瀚民就係其中之一。陸瀚民話疫情升溫，理解當局為防群組感染而收緊措施，然而突如其來嘅限制不但令籌辦者嘅心血付之流水，報咗名嘅跑手亦難免感到失望同無奈。

之不過，陸瀚民嘅失望同無奈，可能陸續有來，事關佢早前已報名參加下月4日，同樣由田總主辦嘅香港山路錦標賽，以及11月舉行嘅越野盛事Translantau。陸話據佢所知，田總正就山路賽而向當局提出上訴，結果難言樂觀。至於今次告吹嘅10公里錦標賽，陸話舊年即使疫情籠罩亦有舉辦，不過就棄用一堆跑手同時間起步嘅Standing Start，而改為到達即起步嘅Rolling Start；加上參賽跑手各有快慢，喺長達10公里嘅賽道上疏落分布，抵達終點後亦需立即戴口罩，論染疫風險其實唔算高。

對於當局限制活動人數不得逾500人嘅要求，陸瀚民話對於籌辦者而言實在為難。因為賽事已有千名跑手報名，到底誰可上陣，籌辦者應該採用報名先後、還是過往成績嚟篩選呢？由於邊一種做法都會惹起爭議，咁倒不如索性取消，可能更加乾脆。

陸瀚民話11月嘅Translantau，當局早前亦提出活動期間，大會不得向跑手提供飲食嘅要求，變相令到100同140公里呢兩個賽程難以舉行。陸話自己並非精英運動員，要完成100公里賽程起碼要20個鐘頭或以上，期間若無食物補給，根本無可能行落去，因此參加Translantau嘅跑手都打算改行50公里嘅賽程。雖然係大打折扣，但陸瀚民指參與Translantau嘅跑手，怨言方面唔及得10公里錦標賽咁大，原因係當局向籌辦者提出要求，前者係活動前3個月，而後者只得幾日！

陸瀚民又話，賽事籌辦者其實係好願意配合政府嘅防疫要求，但奈何當局對舉辦賽事嘅條件經常改變，加上提出限制嘅根據不明，譬如賽事只容許500人以下，呢條界線到底係點樣釐定呢？佢希望當局提出要求之前，先訂立科學化、具透明度嘅客觀標準，改善同各賽事籌辦者嘅溝通，做好期望管理，避免浪費心力同資源投放。而本月17日嘅前廳交流會，陸亦曾向文體旅局局長反映不同規模賽事嘅情況，以及部分籌辦者面對嘅困難。