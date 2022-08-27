赴8人以上宴會明起須快測　持48小時核酸證明准入場

為減低大型群組聚集引起的新冠肺炎傳播，港府昨日(26日)宣布規定出席宴會活動的顧客，必須出示24小時內的快速抗原測試無確診結果，方可進入該餐飲場所，新措施將於明日(28日)凌晨零時起實施。政府今日(27日)表示，顧客如持有載有48小時內的核酸檢測無染疫結果之電話短訊通知，亦可視為已遵從進行快測試規定；對於餐飲場所負責人，當局明起至下周六(9月3日)，給予共7天適應期，以便掌握有關要求及作出準備。

相關顧客在進入餐飲場前須於24小時內進行快測，並在該測試棒上標有其姓名、測試日期及時間，再拍攝照片並儲存在其手提電話，以便在進入處所前供負責人查看及在獲授權人員要求時供其檢查。至於表列場所所有員工，包括康復者或持有接種疫苗醫學豁免證明書員工，須每3天進行1次快測。

就業界及市民的查詢，政府解釋「宴會」是指多過可同坐一桌的顧客，即超過8名顧客，在有共同目的下一同於餐飲處所用膳。舉例來說，進行快測規定不適用於8名分兩枱共同用膳的顧客，但適用於9名分兩枱共同用膳的顧客。