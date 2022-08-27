多68處納強檢　涉8幢半山區屋苑大廈　威都閣龍騰閣等上榜

再增68個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案、污水樣本驗出新冠病毒而被納入強檢名單，其中半山區多幢大廈上榜。政府今日(27日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該70個地方的人士，須於明日至後日(28日至29日)期間進行病毒檢測。

截至今日傍晚6時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約95%預約名額。政府明日將於田灣嘉隆苑、黃大仙竹園北邨、樂富嘉強苑及深井碧堤半島重開流動採樣站。

污水驗出新冠病毒的地點如下：

1.半山區干德道64A號宜安閣

2.半山區旭龢道3號威都閣

3.半山區干德道66號健園

4.半山區干德道68號華星閣

5.半山區干德道70號僑星閣

6.半山區旭龢道9號福苑1座

7.半山區旭龢道9號福苑2座

8.半山區旭龢道5號龍騰閣

9.柴灣杏翠苑翠瑩閣

10.柴灣怡翠苑暢怡閣

11.柴灣怡翠苑逸怡閣

12.柴灣怡翠苑樂怡閣

13.黃大仙天馬苑駿昇閣

14.筲箕灣耀東邨耀貴樓

15.薄扶林碧瑤灣25座

16.薄扶林碧瑤灣26座

17.薄扶林碧瑤灣27座

18.觀塘順天邨天韻樓

涉及多宗病例的地點如下：

1.將軍澳尚德邨尚禮樓

2.大埔寶雅苑逸和閣

3.馬鞍山恆安邨恆峰樓

4.大埔寶雅苑家和閣

5.藍田康雅苑荔雅閣

6.長沙灣凱樂苑凱曈閣

7.沙田禾輋邨順和樓

8.天水圍天耀一邨耀盛樓

9.天水圍嘉湖山莊麗湖居5座

10.秀茂坪秀茂坪邨秀雅樓

11.沙田駿洋邨駿時樓

12.粉嶺嘉盛苑嘉揚閣

13.深井碧堤半島9座

14.慈雲山慈正邨正和樓

15.大埔運頭塘邨運亨樓

16.屯門蝴蝶邨蝶聚樓

17.屯門富泰邨美泰樓

18.九龍城啟晴邨賞晴樓

19.天水圍天悅邨悅華樓

20.黃大仙竹園北邨桐園樓

21.大埔大元邨泰樂樓(A, B及C座)

22.東涌迎東邨迎悅樓

23.新蒲崗景福街118號景泰苑

24.屯門大興邨興昌樓

25.葵涌大窩口邨富德樓

26.柴灣富怡花園3座

27.葵涌葵聯邨聯欣樓

28.屯門湖景邨湖暉樓

29.油塘油美苑潤美閣

30.大埔大元邨泰欣樓(A及B座)

31.沙田水泉澳邨樂泉樓

32.鑽石山富山邨富仁樓

33.沙田嘉徑苑嘉善閣

34.牛頭角彩福邨彩歡樓

35.牛頭角彩霞邨彩星樓

36.天水圍天盛苑盛謙閣

37.香港仔嘉隆苑嘉俊閣

38.藍田藍田邨藍碧樓

39.屯門富健花園12座

40.鑽石山鳳禮苑鳳禧閣

41.將軍澳景林邨景榆樓

42.沙田禾輋邨富和樓

43.沙田綠怡雅苑3座

44.天水圍天悅邨悅貴樓

45.沙田愉翠苑愉民閣

46.屯門兆軒苑順生閣

47.粉嶺榮福中心5座

48.橫頭磡嘉強苑嘉盈閣

49.天水圍嘉湖山莊翠湖居4座

50.將軍澳富康花園7座